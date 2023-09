Norberto Marcos habló de su divorcio con Fátima Florez

“Ella fue tan generosa conmigo, como yo con ella. Nos regalamos los mejores años de nuestras vidas”, confió Marcos en Socios del Espectáculo.

“De plata no hablo -agregó-. No me parece bien estar ventilando cosas que solo nos tocan a nosotros dos. Se habla de cifras completamente fuera de la realidad. El acuerdo es muy sencillo, los abogados están porque ninguno de los entiende nada de todo esto. Ninguno busca generar un conflicto”.

Más adelante, los integrantes del ciclo que conducen Adrian Pallares y Rodrigo Lussich agregaron información sobre el divorcio. “Hay abogados porque ellos cortaron el diálogo, no se atienden el teléfono”, manifestó la periodista Nancy Duré.

Pallares agregó: “Norberto se armó una cuenta de Instagram. ’El último romántico-amante de la vida’, dice en la descripción. Capaz arranca a tirar fueguitos”.