La mujer de Darthés negó versiones de separación y viajará a Brasil

Por el lado de la denunciante, la actriz Thelma Fardin, su abogada Sabrina Cartabia siempre es la que lleva la voz cantante y por segundo día consecutivo despejó rumores sobre presunto cierre de la causa judicial: “Hasta el 15 de enero próximo no habrá novedades porque la justicia de Nicaragua entró en feria y quien arrojó la versión no está en contacto con la causa y se hizo, simplemente, para desinformar. La denuncia sigue adelante. No se cayó. Ante cualquier novedad siempre se va a notificar antes a nosotros”.

La panelista de Los Angeles de la Mañana (El Trece), Karina Iavícoli, contó que se comunicó con la mujer de Darthés y descartó separación. “Vamos a aclarar todo lo que se pueda. Darthés tiene un hermano que vive en Rosario y que se llama Roberto. El es quien lo acoge en primera medida, porque nadie entendía por qué salió desde Rosario a Brasil, y es porque estuvo guardado en un barrio que se llama Kentucky, que es muy reconocido y de gente de cierto poder adquisitivo. Él lo protege y lo lleva al aeropuerto con sus dos hijos (Juan Tomás y Gianfranco). Darthés viaja con Gian”.

La panelista, que se acaba de sumar al staff del ciclo matutino de Angel De Brito, afirmó que “ayer hablé con Gian, que estaba muy nervioso, y me dijo que hable con su mamá. Yo lo que quería saber era si (Juan) se había separado de María Leone. El teléfono al que llamé es el de la madre, pero me atendió el hijo. Él me dijo ‘mi mamá ya te va a contestar’. María no está separada. De hecho, ella se quedó acá (Buenos Aires) para hacer unas cosas en la casa. La misma que tienen en Nordelta está en venta. Y lo que sé es que en una semana, aproximadamente, María estaría viajando a San Pablo para acompañar a Juan Darthés en la llegada de Año Nuevo”.

Los planes de Darthés, se sabe, son sobre la marcha. Aún no tiene abogado que lo defienda ante la justicia de Nicaragua tras la renuncia de quien fuera su abogado, Fernando Burlando, en esta causa por violación. Aunque lo hace casi a medias, ayer en el programa Pamela a la tarde (América), el mediático abogado, confesó que uno de sus consejos era que Darthés se fuera del país: “El tenía que salir de la hoguera mediática. Era la decisión más acertada para su psiquis. Y yo que tenga conocimiento, tengo entendido que en Brasil no está trabajando. Sí allí se está alojando en casa de un familiar directo”.

Darthés a su vez tiene la nacionalidad brasilera por lo cual su estadía podría ser más larga y, si se quiere, de por mi vida porque se trata de un ciudadano brasilero. El problema de Darthés es que su mujer e hijos viven en Argentina y no tienen pensado por ahora radicarse en el país vecino.

De hecho, Darthés mismo desde su salida del país la semana pasada ya cuenta con el pasaje de regreso para el 20 de enero. Pero la vida no le resulta fácil porque colectivo de actrices brasileñas se solidarizó con las actrices argentinas para realizar un escrache al galán.

El martes pasado algunas actrices argentinas que viven en Brasil realizaron un escrache en las puertas del Banco Nación en la sucursal de San Pablo pegando carteles con fotos del galán y con la inscripción de “No Es No”. También se las escuchó cantar en la calle ”como a los nazis a donde sea te vamos a seguir”.

Según advirtió el periodista de policiales Facundo Pastor, en Pamela a la Tarde, “la policía de Brasil encendió la alarma porque no sabía de quién se trataba porque fue escrachado en pleno centro de San Pablo”. Si Darthés se tuvo que ir de Argentina por la condena social, en Brasil también se encontró con un fuerte escrache, aunque él no estaba presente en el banco.