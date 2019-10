La Niña Loly volvió a la Argentina pero no quiso contar el motivo

Este miércoles regresó a la Argentina, pero no como se fue. Es que cuando descubrió una cámara de Los Angeles de la mañana no paró a hablar, solo se tapó la cara y dejó plantada a la cronista.

Cuando volvieron al piso no la perdonaron. "Wow, chicos, tuvimos a Thalía y no me di cuenta. ¡Qué topísima!", disparó Cinthia Fernández, con extrema ironía.

Y "Por favor, ¡qué tupé esta chica! Tres minutos de fama y no es capaz de frenar para dar una nota. Me cae como el orto. ¿Quién cree que es?", contraatacó la bailarina.

Loly se mostró nerviosa cuando la consultaron por los motivos que la llevaron a separarse del conductor de Intrusos, un tema que nunca quedó claro, y ella elegió una vez más evadirse. "No tengo nada que hablar", solo se limitó a decir.

En el final, Loly prometió ir al piso de Los Angeles de la mañana.

¿Le cumplirá a De Brito?