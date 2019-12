La modelo se ofuscó cuando la ex niñera la culpó de la pérdida de sus embarazos:"¿Cómo alguien va a decir que perdió un embarazo por culpa mía? Eso es una calumnia gigante. Por eso es que voy a llegar hasta las últimas consecuencias".

ADEMÁS:

Benítez seguía con sus denuncias en LAM (El Trece). A la tarde, más precisamente en Pamela a la Tarde (América) Pampita deja trascender otra tanda de chats privados para desenmascarar a Benítez. El domingo había publicado otros mensajes en los que nada hace prever un desenlace de alto vuelo mediático, como una estrategia de la abogada de Pampita, Adriana Repur. En el primer chat, Viviana le avisa a altas horas de un domingo a Pampita que al día siguiente llegará más tarde, porque tiene que ir a ver una casa para alquilar.

"Ok. Mariela no vino y los chicos no fueron al colegio. Por favor, nunca más me avises un día antes que no vas a venir. Te pido que organicemos con tiempo, si es que tienen que llegar tarde por algo", le responde Pampita. Pero Pampita en lugar de una disculpas por parte de la ex niñera, se encontró con una persona desafiante: "En todo caso decile a Mariela. Yo tengo mi vida aparte de ahí. Y sabés que sábado y domingo no se pueden hacer los trámites. Es el colmo que yo todo tengo que hacer. Estoy cansada, tengo que aguantar mil cosas y encima no puedo faltar", a lo que Pampita le devolvió: "No sé por qué me contestas así”.