La preocupante frase de Elba Marcovecchio sobre la salud de Jorge Lanata

“Jorge está estable, tiene que pasar todas las cositas chiquititas que tiene, pero que hacen que siga en terapia intensiva”, comenzó la abogada.

En cuanto al conflicto familiar que inició al tiempo de la internación del conductor, Marcovecchio apuntó: “No hablo absolutamente nada de las hijas -Lola y Bárbara Lanata-, es una guerra en la que no me subí al ring. No quiero nada y lo único que me importa es que Jorge salga y que mis hijos estén bien”.

Embed Las FUERTES DECLARACIONES de Elba Marcovecchio



"Lo único que me interesa es que Jorge esté bien"

"Gracias al curador me desligué de muchas cuestiones"

"Del tema de la radio se ocupará el curador"

"¿Qué problema tiene Diego Esteves conmigo?"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/oIW0kKn07T — América TV (@AmericaTV) December 18, 2024

En cuanto a la presunta deuda que la familia enfrenta por 350 mil dólares, la letrada aseguró: “Todas las cuestiones económicas las está manejando, excelentemente, el curador designado en el expediente. Soy independiente desde que tengo uso de razón, trabajo desde muy chica, toda mi vida fui independiente y lo seguí siendo".

Sin embargo, recientemente se supo que el poder que el curador tenía sobre la productora de Lanata, fue trasladado hacia la hija mayor del periodista.

“Jorge está peleando por su vida y me parece que hay que focalizar las energías ahí. Todos nuestros trabajos y cuestiones tienen que focalizarse en la persona que hoy lo necesita, que es Jorge. Gracias a la designación del curador, me desligue de esas cuestiones y dejo en sus manos y en su buen criterio”, continuó Elba.

En cuanto a la finalización del programa radial del comunicador y la falta de ingresos que implicaría, la letrada acotó: “Es mi marido. En cuanto al tema de la radio, se ocupará el curador. Lo único que me preocupa es mi marido, sería una cuestión de reorganizar la economía. Es mi marido y, gracias a Dios, tiene una esposa que trabaja y nosotros estamos juntos en las buenas y las malas”.

Bárbara Lanata manifestó que su padre "salió bien", tras la operación. Bárbara Lanata manifestó que su padre "salió bien", tras la operación.

La terapia que realiza Bárbara para sobrellevar la internación de su padre

Bárbara Lanata, la hija mayor del periodista Jorge Lanata, compartió con sus seguidores cuál es la terapia alternativa que practica para enfrentar los días difíciles en el marco de la internación de su padre en el Hospital Italiano.

La fotógrafa, quien aún está a la espera del traslado de su padre, recientemente tuvo una difícil pérdida en su vida. Por esta razón, decidió iniciar “gardening therapy” en el balcón de su casa.

La práctica consiste en acomodar las plantas, realizar trasplantes de maceta a maceta y desechar las partes muertas de sus cactus.

El periodista se encuentra a la espera de que se realice su traslado al centro de neurorehabilitación Santa Catalina, pero tuvo una desmejora en su salud por la que debió cancelar los planes para empezar con su recuperación. El equipo médico del H. Italiano detectó una trombosis en el brazo del periodista y busca regularla para poder concretar el traslado.

“Para trasladarlo a una clínica de rehabilitación tiene que haber un estado de estabilidad y seguridad, que es lo que estamos esperando. Seguimos rezando, Jorge pone mucha fuerza y se pone mucho profesionalismo de parte del hospital”, dijo Elba Marcovecchio días atrás.

Bárbara, además, compartió la triste perdida de su mascota Salsa, el bulldog que la acompañó a ella y a su hermana durante la difícil situación de su padre Jorge Lanata. "Voy a extrañar las siestitas con vos", escribió la fotógrafa en sus redes sociales.