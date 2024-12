Jorge Lanata: Elba Marcovecchio dio nuevos detalles sobre la salud del periodista

Mientras que desde el entorno de Lanata mantienen la esperanza de poder trasladarlo pronto a un centro de rehabilitación, primero es necesario que el conductor se estabilice. “Todavía no está en agenda”, confirmó su esposa.

La abogada habló con los medios antes de ingresar al centro de salud ubicado en el barrio porteño de Almagro. “Estamos esperando que se estabilice y que esté en condiciones de hacer ya la rehabilitación”, explicó la abogada antes de ingresar al Hospital Italiano en diálogo con el cronista de A la Barbarossa.

“Las esperanzas están puestas ahí”, sumó, siempre con la confianza de la pronta recuperación de su marido.

“¿La rehabilitación sería acá mismo o en otro lugar? ¿Se puede reforzar lo del traslado nuevamente?”, quiso saber entonces el cronista, en relación a la información que el mismo entorno del conductor brindó y que apuntaba a la continuación del tratamiento en el Centro de Rehabilitación Santa Catalina. ”Sí, lo que pasa es que todavía no está en agenda”, aclaró Marcovecchio. “Tenemos que lograr primero que se estabilice bien, que esté en condiciones. Esto es día a día”, agregó.

Mientras que el periodista le preguntó por sus sentimientos, pero Marcovecchio eligió no hablar de ella y contó que hace unos días, cuando le hicieron la misma pregunta en una entrevista en vivo, se quebró. “Yo quiero que Jorge me vea con una sonrisa. El otro día Ángel de Brito me hizo esa pregunta y no podía ni contestarla. No me gusta mentir y prefiero no meterme ahí”, cerró el tema.

Por último, el periodista le recordó la llegada de las Fiestas y le preguntó por su ilusión para ese momento tan especial del año. “Es difícil, porque nosotros siempre la pasamos en Uruguay, todos juntos, y esta Navidad va a ser distinta. Será como Dios disponga que sea. Lo importante es que Jorge pueda ya salir de acá”, completó.

Cuál es la terapia que realiza Bárbara Lanata para sobrellevar la internación de su padre

Bárbara Lanata, la hija mayor del periodista Jorge Lanata, compartió con sus seguidores cuál es la terapia alternativa que practica para enfrentar los días difíciles en el marco de la internación de su padre en el Hospital Italiano. La fotógrafa, que aún está a la espera del traslado de su padre, recientemente tuvo una difícil pérdida en su vida. Por esta razón, decidió iniciar “gardening therapy” en el balcón de su casa.

La práctica consiste en acomodar las plantas, realizar trasplantes de maceta a maceta y desechar las partes muertas de sus cactus.

El periodista se encuentra a la espera de que se realice su traslado al centro de neurorehabilitación Santa Catalina, pero tuvo una desmejora en su salud, por la que debió cancelar los planes para empezar con su recuperación. El equipo médico del H. Italiano detectó una trombosis en el brazo del periodista y busca regularla para poder concretar el traslado.