La reacción de la novia de Gerard Piqué al nuevo tema de Shakira

Sin hacer menciones a nadie en especial, la nueva pareja del exfutbolista español subió unos clips bailando y con música muy zen y lo compartió en su Instagram.

Clara Chía Martí, novia de Gerard Piqué y su primer video

En el primer video que subió a sus historias de Instagram, se puede ver brevemente a Clara Chía Martí bailando -sin audio- en forma alocada, para luego complementar con dos clips de paisajes paradisíacos con música muy calma, dando rienda suelta a la libre interpretación de los seguidores.

Después de la separación de Shakira y Gerard Piqué, informada a través de un comunicado en conjunto, el 4 de junio de 2022, son los propios protagonistas que siguen generando escándalos, haciendo exactamente lo opuesto que pedían en su comunicación pública.

El 8 de noviembre del año pasado, la cantante colombiana y el exfutbolista firmaron un nuevo acuerdo "que garantizaba el bienestar de sus dos hijos" pero, lamentablemente para sus hijos, los protagonistas de esta pareja de más de 12 años siguen estando en el centro de las noticias del espectáculo.

La periodista española Keren Weinstein, asegura que Shakira se dio cuenta que el futbolista tenía una amante debido a los faltantes que había en la heladera de su casa.

"Parece que descubrió la presencia de Clara Chía Martí, la nueva novia de su ex, en su casa porque se dio cuenta de que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban", aseguró.

La polémica letra

Este es el texto completo de la canción BZRP Music Sessions #53 de Shakira

Perdón, ya cogí otro avión,

Aquí no vuelvo no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y

Cuando te necesitaba, diste tu peor versión

Una loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía qu te critiquen

Yo solo hago música, perdón qu te salpique

Me dejaste de vecina de la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

CLARAmente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente es igualita que tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelvas hazme caso

Cero rencor bebé, yo te deseo

Te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerando dale despacio

Mucho gimnasio

pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Por mi todo bien

Yo te desocupo mañana

Y si quieres traértela a ella que venga también

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Pa’ tipos

Pa’ pa’ pa’ tipos como tú

Pa’ tipos

Pa’ pa’ pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh