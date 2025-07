Ximena Capristo contra Luciana Elbusto, tras la salida de la periodista de LAM: "Es una zorra"

“Me dolió que se rían de que me quedé sin trabajo. No está bueno porque yo soy el sostén de mi familia, tengo dos hijos y no estoy casada, no tengo marido, quizá no sabe mi historia. Como no es periodista y está de opinóloga… Nunca tuve un conflicto con ella”, dijo Luciana, días atrás, tras conocerse la noticia de su desvinculación de LAM, el programa de Ángel De Brito.

"Pero la propuesta de LAM estaba buenísima, era la que más me cerraba porque había arreglado ir dos veces por semana, lo que me permitía la compatibilidad con Paparazzi", explicó. "Fue un acuerdo por casi dos meses. La fecha era hasta que terminara junio", explicó Elbusto, días atrás.

"Me pagan por estar acá y comentar sobre los temas, yo no quiero que nadie se quede sin trabajo", argumentó Ximena, en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América."Que no cuente que entregó los mensajes, a mí la gente zorra no me gusta. Si mantuviste tantos años una infidelidad, la verdad que no me gusta esa clase de mujeres, por qué me pongo en el lugar de Cecilia", apuntó la panelista de SQP.

LA REACCIÓN DE LUCIANA EN VIVO

"Siempre se dirige así, yo nunca le falte el respeto", dijo Luciana. Y, luego, agregó: "me preguntaron si le había hablado a Conti y yo nunca le hable. Yo entiendo que el laburo de uno por ahí no es funcional para un programa", dijo Luciana, al aire del programa que sale los domingos, a la tardecita.

Para Luego, la periodista recordar una nota que dio Capristo, años años, donde la propia ex vedette reconoció, en declaraciones públicas, que se consideraba una mujer infiel. ¿Se generó un nuevo enfrentamiento entre mujeres de la tevé? Al parecer, si...