La trastienda de la vuelta de Mirtha Legrand a la TV

Pero con el correr de las horas el velo se fue corriendo y se dilucidó gran parte del misterio ya que si bien La Noche de Mirtha (con Mirtha en lugar de su nieta Juana Viale) saldrá este sábado desde las 21.30 (El Trece), en realidad de grabó ayer por la tarde.

Mirtha viajó en el asiento trasero de su imponente Mercedes-Benz S500 desde la cochera de su casa hasta el garage del estudio, sin bajar las ventanillas ni dar declaraciones como en otras oportunidades.

Impecablemente vestida, con pañuelo al cuello, anteojos de sol y riguroso barbijo bordado, viajó acompañada de su amigo y asesor de imagen Héctor Vidal Rivas.

Al estudio se acercaron los cuatro invitados, dos de ellos ya vestidos para la ocasión y dos de manera informal: Ricardo Darín y Jey Mammon, por un lado y Darío Barassi y Diego Torres por el otro.

Mirtha-ultimo-programa-6.jpg Barassi y Darín le pondrán su cuota de humor y simpatía a la cena.

También pasaron a saludar y presenciar que todo saliera en orden Adrián Suar y Pablo Codevilla, quienes comandan la programación de El Trece, así como familiares de la diva.

Lógicamente además de Juana, la esperaba su nieto y productor, Ignacio Nacho Viale, y se acercaron su hija Marcela Tinayre y su bisnieta (hija de Juanita) Ámbar de Benedictis.

Mirtha-ultimo-programa-5.jpg La música y el histrionismo están asegurados con la presencia de Torres y Mammon.

"No se puede imaginar el programón que tenemos. Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto. Y yo en la silla del costado, feliz. Poneme un banquito y yo soy feliz. Me adapto, siempre me adapto", dijo Juana el fin de semana pasado.

¿El menú de esta noche? La cocinera Jimena Monteverde preparó una burrata con jamón crudo y tomates grillados como entrada; risotto de calabazas asadas como principal, y una degustación de texturas de merengue como postre.

La última vez que Mirtha estuvo al frente del programa fue el 28 de agosto, cuando su nieta viajó a París para acompañar a su hija que se mudó a esa ciudad para estudiar cine.