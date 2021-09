La Voz Argentina: Francisco Benítez fue el ganador

El cordobés de 22 años obtuvo el 44,3% de los votos del público y se impuso a Luz Gaggi, del Team Ricky y Mau, que consguió tan solo el 27,9% de los sufragios. Le siguieron Nicolás Olmedo (Team Lali) y Ezequiel Pedraza (Team Montaner).

Con su consagración, Olmedo se llevó $1.500.000. Por su parte, y por llegar a la final, Gaggi ganó $500.000, Olmedo $300.000 y Pedraza $200.000.

"No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba. Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia", dijo el joven al saberse campeón.

Antes de obtener su título, Francisco interpretó “Gracias a la Vida” de Violeta Parra (popularizado en nuestro país por Mercedes Sosa) y, luego, junto a su capitana La Sole, cantó a dúo “Aunque me digas que no”, del último disco de la cantante.

Gaggi cantó “Halo” de Beyoncé y, también, una versión acústica de “La boca”, junto a sus coaches Mau y Ricky Montaner.

Olmedo interpretó “Resistiré” de Sandro, a la vez que se unió a su capitana Lali Espósito (y a un coro gospel) para una versión de “Amor es presente”, tema de esta última.

Pedraza, por su parte, cantó “Entrégate” de Luis Miguel y, junto a su coach Ricardo Montaner, “Déjame llorar”.

Reviví el momento en que Francisco Benítez ganó el certamen, a continuación: