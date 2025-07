La Voz Argentina: la Batalla fue Mía

Embed

Luego de escucharlas, Nico Ochiatto le dio el pase a Soledad Pastorutti para que hiciera su devolución y su elección "Es muy complicado porque son dos estilos muy diferentes. Nazarena es pura seguridad y creo que Mia le falta de esa temerosidad que le tenes a lo mejor a exponerte al público. Me gustaría darle un voto de confianza a ella por un lado, porque siento que tiene una voz única, pero necesito que nos de más. Por otro lado creo que Naza se lo re merece porque se el vino a ganar desde muy lejos también. La tengo recontra complicada" expresó.

Luego de sus palabras con elogios y sugerencias, La Sole reveló que su decisión era que Mía Frankel había superado el desafío y seguía en su equipo, y cuando fue a abrazar a Nazarena Romero Rojas le dijo "Estás invitada a cantar conmigo donde nos cruzamos por ahí, porque sos una gran artista. Me hacés acordar mucho a alguien que quiero mucho, que canta muy lindo también. Sé que la vida nos va a seguir encontrando, tengo esa sensación".

Embed

En ese momento, el conductor de "La Voz Argentina" remarcó un detalle "Hay algo muy lindo que su primera reacción cuando la elegiste a Mia fue decir "ay qué lindo". Entonces Nazarena Romero Rojas lo confirmó "Sí, me nació... No vine a ganar, yo ya estoy cumpliendo un sueño. Verla a ella abrazando a la Sole me pone re feliz, la quiero un montonazo y sé que se lo recontra merece, entonces estoy re contenta ".

Una vez fuera del escenario, Mía Frenkel habló de su compañera "Es una luz, es una persona como pocas veces vi, con una luz que le sale por los ojos. Un placer trabajar con ella".