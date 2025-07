Homero Pettinato le contestó a Sofía Gonet: "Mandé a la rata a la guardería"

Entonces, el conductor de Olga hizo un breve descargo y volvió a hablar del tema en diálogo con Puro Show. Cuando le preguntaron por su supuesta rata, el hijo de Roberto Pettinato respondió con humor a las versiones que habían comenzado a correr.

"La mande a la ratería, que es una guardería de ratas, en donde ella va pero tiene todo", y sumó: "Es una rata de Nordelta, cuando entró a casa estaba mal, en situación de calle, pero la pusimos bien. Siento que la madre abandonó, la sensación que da es que la madre abandonó".

Sin embargo, luego dejó la ironía de lado y trató el tema de las acusaciones de su expareja con más seriedad. "Trato de tomarlo con humor, pero la verdad que me genera una tristeza enorme", y detalló: "Muchas son mentiras y otras son cosas íntimas, y da tristeza que alguien lo haga público. Ahora tengo miles de mensajes diciéndome 'gordo mugriento'".

Por último, Homero Pettinato aclaró algunas de las declaraciones de Sofía Gonet: "No tengo una rata, no tengo garrapatas, no le robe la tarjeta y no pagó todo ella. Le pedí prestada la tarjeta para comprar un proyector y se lo pague a las dos semanas".

Y agregó: "Yo la amo, no puedo convertir el amor en odio, sería más fácil la verdad. Veníamos mal y vas gestionando las emociones".

Qué hizo Homero Pettinato tras las declaraciones de Sofía Gonet

Antes de realizar este descargo en un tono serio durante su programa de streaming de Olga, Homero había compartido un video en su cuenta oficial de TikTok donde se lo veía limpiándose las manos en el pelo de una amiga.

“Perdón, tenía salsa, tenía salsita teriyaki en la mano”, le expresó entre risas y haciendo referencia a las declaraciones de Sofía Gonet agregó: ”¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada. ¿Querés venir a casa? Vivo con una rata?“.