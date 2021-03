Lady Gaga convertida en la viuda negra de Gucci

La intérprete de grandes éxitos como Bad Romance o Poker Face fue la primera en compartir en su Instagram una imagen en la que aparece junto a su nueva pareja cinematográfica, Adam Driver, caracterizados de Reggiani y Gucci, respectivamente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

Con el texto Signore e Signora Gucci #HouseOfGucci en la foto aparece Driver con las icónicos anteojos de Maurizio Gucci, un swetter de lana de cuello alto y unos pantalones de esquiar. Abrazada a él, Lady Gaga convertida en Patrizia y vestida con un pullover y pantalón negro con joyas de oro, perlas y piedras preciosas y un llamativo gorro de piel blanco.

El filme dirigido por Ridley Scott, se basa en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed (La Casa Gucci: Una sensacional historia de asesinatos, locura, glamour y codicia), de Sara Gay Forden, que narra la cronología del crimen. Aunque al comienzo del rodaje el papel de Lady Gaga generó dudas, su caracterización es correcta y se ajusta perfectamente al personaje.

La cantante, que nació en Nueva York y tiene orígenes italianos, como prueban sus apellidos, Stefani Joanne Angelina Germanotta, está en Italia, porque el rodaje se reparte entre Roma, Florencia, Milán y el Lago de Como.

La película también está protagonizada por Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney y Jeremy Irons y su estreno está previsto para el próximo mes de noviembre.

Conocida como la viuda negra, Patrizia Reggiani fue condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, al que un sicario disparó cuatro tiros mortales a quemarropa y por la espalda en la puerta de su casa de Milán en 1995. La identidad de la instigadora del asesinato se descubrió dos años después. Para entonces, Reggiani, que se hacía llamar Lady Gucci, ya era uno de los personajes más excéntricos y seguidos de la crónica social en Italia.

Fue condenada en 1998 a 26 años de prisión, aunque finalmente quedó libre en 2013. Pasó un total de 16 años en la cárcel, los dos últimos por su propia voluntad luego de rechazar la libertad condicional, alegando que nunca había trabajado, que no pensaba empezar a hacerlo entonces y que prefería vivir encerrada.

La historia no terminó con la libertad de Reggiani. Cuando salió de prisión un juez le otorgó una compensación un millón de euros al año que había pactado con el difunto Gucci, al considerar que haber instigado su asesinato no era motivo suficiente para revocar el acuerdo.

En estos últimos años, Lady Gucci enfrenta una guerra sin cuartel con sus propias hijas primero, cuando recurrieron la sentencia, y después con su madre, que pretendió inhabilitarla legalmente.

A finales de 2018 la viuda negra de Italia se comprometió a firmar la paz con su familia y a renunciar a una parte de la herencia a cambio de poder pasar algunas temporadas en el exclusivo chalet del clan en Saint Moritz, de disfrutar durante un mes al año del velero familiar y de ver a sus nietos, con quien no mantiene relación.

House of Gucci es el segundo gran proyecto cinematográfico de Lady Gaga, que sorprendió a todos cuando en 2018 protagonizó Nace una estrella, juntoa Bradley Cooper, con el que ganó la nominación a un Oscar a mejor actriz y el el galardón a mejor canción original por Shallow, como mejor canción original de ña banda sonora de la película.