Para ello acudió a las redes sociales para gritar su verdad y desde el exterior: “Che me encuentro en revistas contando que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera me lo exige....Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad! Pensé que las info se “chequeaban peeeero..” y luego hizo un segundo tuit como correctora o editora de notas: “Chicxs Mínimo chequeen el nombre de mi suegra..”.

Embed - tweet lali Che me encuentro en revistas “contando” que me voy a vivir a miami con mi novio porque mi disquera “me lo exige”....Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad! Pensé que las info se “chequeaban peeeero... ♀️ — Lali Espósito (@lalioficial) 24 de enero de 2019

La que armó el revuelo, en rigor, fue su amiga Mery Del Cerro, quien fue la que, posando junto a Lali, subió una fotó y anticipó allí que la morocha estaba pensando seriamente en continuar su carrera afuera. Así que Lali también deberá hablar con Mery para que no arroje pistas falsas sobre su futuro.

