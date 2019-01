Los Ángeles de la Mañana fue en busca de Alejandro Puchetta, el padre de la joven actriz y al ser consultado sobre cómo vive este conflicto mediático, se sinceró: “La verdad es que no me hace nada bien, prefiero dejarlo en el pasado, es algo que se cerró en la Justicia y prefiero dejarlo como algo cerrado”. Al escuchar sus palabras, el cronista le preguntó: “¿Concordás con Fede entonces? Porque él dice lo mismo”. Y Alejandro aseguró: “Sí, cien por ciento. Ya está. Es algo terminado”. Pero Pucheta declaró que no le pidió a Nazarena que no hable más en los medios: “No, la verdad es que con Nazarena hablo de todo menos de eso porque ella tiene su forma de ser y se expresa como quiere. No comparto pero respeto. Yo prefiero hacer silencio”.

Otro de los temas que generó polémica y escándalo en el verano y que los tuvo a Fede Bal y Nazarena Vélez como protagonistas fue la restricción perimetral que le puso la Justicia a Nazarena por la que no podía acercarse a menos de 300 metros del lugar donde estaba Fede. Esto enojó a la actriz pero según dijo Fede él nunca pidió esa perimetral y fue la Justicia, quien sí hizo lugar al pedido de que Nazarena no lo nombre más, la que decidió ir más allá. Lo cierto es que despues de las críticas que recibió la Jueza por esta decisión que cuanto menos pareció exgaerada, ayer se confirmó que quedó sin efecto.

Según confirmó el abogado de Fede, Ignacio Giovanettoni, la perimetral ya no tiene efecto. A la hora de evaluar los motivos que llevaron a la Jueza a levantar la medida, aparece la figura de Nazarena Vélez quien en los últimos días bajó su exposición pública, bajó sus reclamos para con Fede Bal y eso la ayudó para que la Justicia le diera esta noticia. Es que el abogado de Fede presentó un pedido de bozal legal ya que ellos tenían registrado que en lo que va del año, Naza estuvo presente en 18 programas distintos, en los que lo trató de retardado, de golpeador y hasta habló de un intento de asesinato por parte de Fede Bal. Ahora, sin la perimetral, lo que le queda a Nazarena es justamente ese bozal que le impide referirse al hijo de Carmen Barbieri.

Una guerra que parece no tener fin y que ya tuvo todos los condimentos. Habrá que ver si a partir del levantamiento de la restricción Nazarena toma alguna medida nueva y sobre todo si le sale al cruce al papá de Barbie que lo único que hizo fue pedir que se termine esta violencia mediática y dialéctica en la que la Justicia ya se expidió y dejó una sentencia contundente.