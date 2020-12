Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lalioficial)

En los últimos años, Lali dio a conocer su postura sobre este tema y desde ese momento, la cantante militó tanto en redes sociales como en sus recitales.

image.png El posteo lleno de emoción de Lali Espósito

La cantante y actriz compartió una serie de posteos de Instagram, uno de ellos fue un emotivo video, donde deja caer sus lágrimas de felicidad, celebrando el histórico logro.

En 2018, Lali Espósito se pronunció sobre las razones que la motivó a apoyar la causa: “En otro países existe hace 30 años la legalización y no es porque estés a favor o en contra, es para darle un marco legal a algo que aunque no se quiera va a seguir pasando. Por eso es muy importante cuidar a esas mujeres”.

“Es irrefutable para mí entender que es una cuestión de salud pública, de entender que ya no vivimos en la época de mi abuela, que nosotras tenemos la posibilidad de tener voz y voto. Pienso y deseo profundamente que sea un mundo menos hipócrita, donde no ocultemos problemáticas ni cuestiones que tienen que ver con la salud, con el bienestar, como nos pasa aún hoy. Tenemos un mundo hermoso, no es por hablar mal de este mundo, es la evolución. La gente es tremendista con el mundo, como ‘vamos hacia la nada’, y yo creo que vamos siempre hacia lo mejor. Así que les deseo eso a mis hijos”, deja otro contundente mensaje tiempo atrás.