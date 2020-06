Notoriamente conmovida por cómo se acordó un juicio abreviado contra los cinco imputados –lo que implica una pena menor y una aceptación de la culpa de los acusados-, la cantante afirmó: “Me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo, o el sueño, o si lo estoy planeando o deseando. Me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, ¿no?, una hija mujer. (…) Me aterra traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada”.

Y en ese sentido, la actriz profundizó en lo difícil que sería traer una hija a este mundo: “Me da pánico, me da pánico que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni una menos”.

Asimismo, la influencer remarcó que “este sistema viola a la víctima otra vez y protege a los violadores” y reflexionó: “Me da pánico... No voy a decir qué pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir porque sería idílico, no va a pasar, sería muy naif de mi parte pensar eso. Pero sí, por lo menos, sentir que hay un sistema que no apaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos, como Fernando Rivarola a estos seis violadores”

Hacia el final del video, Lali convocó a sus seguidoras a no bajar los brazos: “En un momento como este de unión entre nosotras, de entendimiento, de lucha, de grito, aparezca un dictamen como este de Fernando Rivarola es un cachetazo enorme. Pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar todavía más fuerte, y sé que eso es lo que va a pasar, porque así lo siento. Voy a gritar cada más fuerte”.

El mensaje de Lali Espósito contra el fiscal Fernando Rivarola

