Frente a la polémica que desató esta caracterización, la mujer que compartió casi treinta años junto al ex futbolista aseguró que decidió no participar en la gesta de esta superproducción maradoniana y nunca nadie se volvió a contactar con ella. “Ya no me sorprende nada. Estoy cansada de todo esto. Realmente tengo cosas más interesantes que resolver, pero quiero dar mi opinión”, arrancó su relato en diálogo telefónico con Intrusos.

“La persona que se acercó a mí me dijo que las personas que iban a contarle algunas cosas de Diego Maradona eran (Carlos) Ferro Viera y Luis Ventura. Yo le dije que a ellos no les había contado nada. A los de la serie no les importaba lo que tenía para decir yo o Guillermo (Coppola)”, afirmó.

Y agregó: “Lo que me suena más raro es que nunca se hizo nada de Diego y ahora hacen esto. (…) Debería condecirse con algo real. Yo estoy seguro de lo que hice. Aprendí a no hacerme mala sangre con lo que dicen. Pero no voy a permitir que muestren una mujer que no soy por rating. Hay muchas otras cosas lindas e interesantes de su vida para contar”.

Claudia Villafañe en diálogo con Intrusos por la sreie de Diego Maradona América TV

En ese sentido, la madre de Dalma y Gianinna confesó que se enojó cuando se filtraron algunos datos sobre cómo la interpretó la actriz Julieta Cardinali en la serie. “Me enojé mucho y recibí un mensaje de Julieta que quería hablar conmigo. Ahí entablamos una conversación, me dijo que estaba esperando un encuentro conmigo y (desde la producción) le decían siempre ‘la próxima semana’. Pero eso nunca ocurrió, a mí nadie me llamó para juntarme con Julieta”.

Y agregó: “Julieta no sabe mi vida privada, que dije o no dije. Solamente saben lo que se conoció públicamente. Hubiera querido que me haya llamado antes. Yo le dije nunca hablé con nadie, nadie se comunicó conmigo, nunca di información para la serie”

Según reveló Jorge Rial, la ficción cuenta con el beneplácito total del mejor jugador de la historia. El conductor afirmó que el astro recibió 2 millones de dólares y no puso ninguna objeción en cuanto a la trama. Una cuestión que desató algunas especulaciones: ¿sabe Diego el rol que se le otorgó a su ex pareja en la serie?

Pese al malestar que le genera una interpretación inexacta de su papel en la vida del Diez, lejos de intentar polemizar al respecto, Villafañe afirmó que no está preocupada. “Yo sé lo que hice por Diego”, sostuvo.

Por otra parte, a diferencia de las opiniones expresadas por algunas personas que fueron parte del entorno más íntimo del Diez como su ex secretario Gabriel Buono, Claudia considera que no se puede prescindir de las drogas a la hora de contar la historia del astro. “Lamentablemente el tema de la adicción tiene que estar en la serie. Es una parte de su vida”, cerró.

