En el programa La resistencia, que conduce David Broncano por la televisión españoa, el entrevistador le preguntó: "¿Relaciones sexuales del último mes?". A lo que Lali contestó: "Muchas, todos los días. Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Soy una persona muy sexual, la paso bien. Es un mundo que lo exploro ¡y hay tanto tabú, tanta cosa extraña ahí!".

Consultada por otro medio español, Glamour Spain, sobre las relaciones abiertas, Lali Espósito se manifestó a favor de dichos vínculos: "Las relaciones abiertas me gustan mucho. Socialmente hemos aprendido otras cosas, otras maneras de amar, y creo que el amor libre es muy sano. Yo estoy en proceso absoluto de eso, de esa búsqueda de sensación de libertad. Uno es uno y el otro es el otro. Si queremos compartir es increíble, pero yo jamás podría tomar posesión de vos, ni de tu vida. Eso me parece algo muy sano y muy bonito".

“Es un mundo que lo exploro, ¡y hay tanto tabú, tanta cosa extraña ahí!”, exclamó la actriz. Sus declaraciones son medio año después de separarse oficialmente de Santiago Mocorrea, con quien tuvo una relación durante un lustro. Últimamente, Lali fue vinculada sentimentalmente con David Victori, el productor de la serie que la tiene como una de las protagonistas. También se dijo que estuvo saliendo con su compañero de trabajo Miguel Ángel Silvestre, aunque el affaire fue desmentido.

Lali también se refirió a otro aspecto de su personalidad, cuando el conductor quiso saber si tenía aires y caprichos propios de una diva. “No soy humilde, pero no tengo manías de diva. Que sea educada, no significa que sea humilde”, dijo.

Después ahondó su sentir, valiéndose de otra expresión muy española que provocó la ovación de la tribuna presente en el programa: “Yo me siento una diosa. Después, a veces, me veo los videos y digo: ‘Uhm, no, mamita, no es por ahí’. Pero en ese momento, cuando estás ahí con todo tu coño, como dicen acá, ahí soy bárbara. Pero después me bajo del escenario y soy una persona”, cerró.