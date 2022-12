Lali se refirió al supuesto acoso que sufrió en Qatar

En Intrusos (América TV), fueron en busca de la cantante cuando arribó al aeropuerto en Argentina y lo primero que le preguntaron cómo vivió cantar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial ante Francia.

"No se si se puede describir. Fue como una fantasía. Algo bizarro y muy emocionante. Los nervios son muchos, es un momento que no me borra nadie en la vida", manifestó muy contenta Lali.

Lali-hincha.jpg Un joven fue acusado en redes de un supuesto acoso a Lali en la final del Mundial. Captura.

Luego Alfonso Oliva, cronista del programa, le consultó por el incidente en la tribuna y Lali prefirió no entrar en detalles: "Me voy a enfocar en lo lindo... Lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo".

"¿Hay alguna denuncia?", repreguntó el notero. Sin emitir palabras, Espósito se dio vuelta mientras caminaba e hizo un gesto negativo con su cabeza.