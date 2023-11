Lanata fue dado de alta y continuará la recuperación en su casa

"El domingo él dice que va a hacer el programa. Y te digo una cosa, si no fuera porque está allá, ya estaría en condiciones de hacerlo. De hecho mañana, Jorge quiere estar en casa porque es la transmisión de los premios Produ. Así que estamos esperando. Pero está todo bajo control. Si no fuera Jorge, ya estaría en casa", reveló la abogada.

image.png Jorge Lanata y su esposa Elba Marcovecchio

"Ese es un tema muy personal de él. En eso no hay debate, gana Jorge. Hay que elegir las batallas, esa para mí es una batalla perdida. Está fumando menos que antes, pero toda adicción parte de la persona. Por más que le digas algo, es una batalla perdida", detalló Marcovecchio cuando le consultaron por la relación de Lanata y el cigarrillo.

El periodista estuvo en observación y se sometió a estudios luego de un cuadro febril y que la misma no bajara. Se trató de una decisión de los médicos debido a sus antecedentes de salud.

"Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa", comentó el conductor en diálogo telefónico para su programa radial "Lanata sin Filtro".

image.png El periodista había ingresado a la Fundación Favaloro el 31 de octubre

Lanata había tenido dos internaciones en el corto plazo. La última había sido el 18 de septiembre, la cual fue considerada por él mismo como "la peor".

"Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más", declaró tras recibir el alta en aquella oportunidad.

Y agregó: "Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’".