Lanata respondió a las críticas a su nueva serie "Codicia"

Es que en un principio, había trascendido que se iba a emitir en Netflix, por lo que miles de usuarios llamaron a darse de baja el servicio y hacerle un boicot. La plataforma de streaming se desligó y aseguró que no tenían nada que ver.

Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codedia del Sr. Lanata.

El periodista, aprovechó su programa de radio y aseguró que "es una locura el miedo que le tienen a esto, nunca los vi tan cagados".

"La nota de Página/12 es un invento. Dice que yo estaba en Nueva York editando el material de la miniserie y estoy acá (en Buenos Aires). Todavía ni se hizo el casting. Pero realmente lo de ayer fue increíble. ¿Mempo Giardinelli es mal periodista? Evidentemente sí, porque que ni siquiera chequea una cosa mínima. Es fácil darse cuenta. Si estoy saliendo en la radio no podés decir que estoy en otro lado, boludo, porque hay un montón de gente que está escuchando. Pero no les importa, para ellos la realidad pasa por otro lado", señaló.

En esta misma línea, remarcó que aún no sabe si la serie se transmitirá o no en Netflix, aunque sí aseguró que saldrá este año. "En la vida podés estar seguro de dos cosas: que Dios existe, y que voy a sacar esto en la red que sea. Lo único que no va a pasar es que esto no salga".

Enojado por lo ocurrido, Lanata añadió: "Si la productora se asustó por el Trending Topic, es porque ellos armaron su propia película. Porque pensaron que estaba pasando algo que no estaba pasando. Le aconsejamos a Netflix hacer un curso acelerado 'digital' para ver qué hacer en un momento de crisis en Twitter".