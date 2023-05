Las fotos más sensuales de Dua Lipa y su novio Romain Gavras

En marzo la cantante británica había confirmado la relación, pero hasta ahora no había ningún registro de los dos artistas juntos de manera oficial.

image.png La cantante británica Dua Lipa oficializó su relación con el director de cine francés Romain Gavras

Sonrientes, felices y a pura mirada cómplice, la cantante de 27 años y su pareja posaron para los fotógrafos al llegar al prestigioso evento, en un ámbito para nada desconocido para Romain.

El director francés de 41 años se hizo conocido hace un tiempo por estar en pareja con Rita Ora, con quien salió por seis meses. Además, está muy relacionado con el mundo musical a través de los videoclips. Dirigió videos para artistas como Jay-Z, Kanye West, M.I.A, Jamie XX o Justice.

image.png Dua Lipa y su novio Romain Gavras

Además, Dua Lipa causó impacto por su look: un vestido negro de Celine, con diseño cut out en el corset y espalda descubierta, además de sugerente abertura en la falda. Completó el outfit con sandalias negras y un beauty look de pelo recogido y flequillo, más joyas en oro blanco y diamantes de Tiffany.

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de comentarios en relación a la pareja, sobre todo, comparando al director de cine con un conocido ex futbolista turco: Arda Turan.

https://twitter.com/_anxovarela05/status/1659977069646807040 Q hace dua lipa con arda turan?? pic.twitter.com/2ANFkJBJ4R — AKA Caniii (@_anxovarela05) May 20, 2023

El corte de pelo, la barba negra es algo que ambos tienen en común y que hicieron razonable la comparación.