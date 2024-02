Las hermanas Calabró siguen distanciadas

En tanto, la actriz aseguró que con la periodista no son "amigas". Aún molesta por los dichos de Iliana, Marina explicó -en diálogo con Catalina Dlugi- que fue lo que la enfrentó con su hermana semanas atrás. "Fue una sucesión de inexactitudes, ella iba atando cabos en el aire y mezclaba lo que googleaba con lo que suponía. Y por otro lado, uno espera de un hermano que preserve tu intimidad, aunque sean sus suposiciones, no importa", aclaró.

"Me enojé porque es mi hermana y si no me resguarda ella de tener cámaras en la radio, tres programas de TV hablando de mí, ¿quién me va a resguardar? Me sorprendió porque además veníamos de lo de PH", siguió super molesta e indicó que no quiere "hacer psicología barata, pero algo hay que la movió al escrache público en PH que fue híper doloroso.

Uno sufre. Es mi hermana... ¿Me tomo 6 días y al toque me tira a todos los medios encima?". Finalmente, la periodista descartó que haya celos de hermanas en Iliana: "no creo, ella es una mujer muy segura y realizada", sentenció.

Por su parte, Iliana visitó la mesa de Mirtha Legrand donde volvió a despacharse en contra de su hermana menor. "No quiero hablar de Marina porque no le gusta", comenzó diciendo.

"Me pone mal porque yo entiendo, a ella no le gusta hablar de su vida privada y de sus cosas. Nosotras no somos amigas, viste que hay hermanas como vos Mirtha eras con Goldie, que todos los días se llamaban, se seguían. Nosotras no somos así", aseguró apesadumbrada.

A la vez que concluyó señalando que "no le gusta hablar de su vida privada y yo no soy quién para hacerlo. La última vez me hice eco de algo que había salido en los medios (los rumores de relación con Barbano) porque nosotras no tenemos esa relación de amigas. Yo fui más mamá que hermana. Yo soy más grande, nos llevamos siete años. Si tenía algún problema en el colegio iba yo a ver qué pasaba".