Nancy Pazos vs. Mariana Brey: el cruce al rojo vivo que desbordó en "A la Barbarossa"

Nancy, con su estilo frontal, planteó que la inflación “se mantuvo estable tras el levantamiento del cepo”, mientras que Brey la interrumpió cuestionando los costos sociales de esas medidas. La tensión creció rápidamente: “Ay, qué difícil. Vos que sabés tanto lo que va a pasar en 2026 o 2027, hacés futurología”, lanzó irónica Brey.

La periodista de C5N no dudó en retrucarle: “Es el peor momento y el peor gobierno. La oposición está trabajando para que este gobierno no llegue a 2027. Vos formás parte de esa oposición golpista”. La respuesta de Brey no alcanzó a escucharse porque Pazos estalló en vivo: “¿Tengo que bancarme a esta pelotuda diciendo que soy golpista?”.

El insulto encendió todas las alarmas. Georgina Barbarossa intentó apagar el fuego, pero también quedó en el medio: “Me dijo golpista y vos te lo bancás; ahora yo le digo pelotuda y no, ¿qué pasa?”, disparó Nancy, visiblemente alterada.

Fuera del aire, el enfrentamiento continuó. Consultada por un notero de SQP (América), Pazos cuestionó la legitimidad de Brey como analista política: “Ella hace espectáculos y opina porque tiene amigos en el gobierno que le pasan información. De ahí a hacer análisis político hay un trecho”.

El duelo entre ambas periodistas, que ya se ha vuelto un clásico de la televisión, dejó en claro que la convivencia en el panel de A la Barbarossa sigue siendo un terreno cargado de debates y conflictos, con poca posibilidad de mejora.