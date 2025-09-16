Lizy Tagliani dispuesta a llevar a juicio oral a Viviana Canosa: "Hasta las últimas consecuencias"

La conductora de La peña de Morfi quiere enfrentarse cara a cara con la periodista y lograr un pedido de disculpas públicas, más allá de un resarcimiento económico por acusarla de robo y abuso sexual.
Viviana Canosa acusó públicamente y en la justicia a Lizy Tagliani de robo. Y, fue más allá, y aseguró que abusó de menores y que podría pertenecer a una red de trata. Y ahora la conductora contó que está dispuesta a "ir a fondo" en una causa que ella le presentó a la periodista por Calumnias e Injurias.
Viviana y Lizy debían verse las caras en los Tribunales de Lomas de Zamora, en una instancia de conciliación, pero la comunicadora no se presentó. Y la también comediante se sinceró en el canal de streaming de Martín Cirio, sobre se refirió al tema y a los pasos a seguir, dispuesta a lograr justicia.
“Esto que me ha lastimado tanto, no me importa nada del medio. A todo el mundo que me quiso hablar o darme alguna orden o algo, yo les dije: ‘Esto me pertenece y lo voy a hacer (responder) como yo sienta’”, se sinceró Lizy, durante su nota con el streamer, sobre el motivo por el que busca "hacer justicia".
“A mí no me importa quedarme en la calle, ir a vender bolsas de residuos, ser peluquera, barrendera o arquitecta, no me importa para dónde dispare mi destino. Lo único que yo heredé de mi vieja es el nombre, el honor y saber quién soy”, sostuvo Tagliani, firme en su decisión como así, también, en su posición.
"Sin el honor, sin eso, no tengo nada. Si yo no logro tener eso, no tengo nada. Estoy dispuesta a pagar cualquier costo. Lo haré por mí y por mi familia. Que pida disculpas o que, por lo menos, se presente, que me enfrente cara a cara", advirtió la conductora de La peña de morfi, los domingos, en la pantalla de Telefe.
“Soy un demonio en los boliches, pero nunca tuve conflictos o delitos. Nunca pensó en que ahora hay un nene de 4 años que espera por una sentencia de adopción", manifestó Tagliani, sobre uno de los motivos que más dolor le generaron el escándalo público que disparó Canosa, meses atrás.
