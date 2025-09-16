Qué dijo Santiago del Moro habló de su posible salida de Telefe

“Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”, aseguró Santiago, sin vueltas -fiel a su estilo a la hora de hablar en los medios de comunicación-, en una nota para LAM, en las noches de América. "No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones", dijo el conductor, sobre la noticia que dio, días atrás, Paula Varela, al aire de Intrusos en el espectáculo, también por el mismo canal.

"Pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha...", dio su versión de hechos, Del Moro, al analizar el motivo por el que se dijo que el estaba dispuesto a dejar la conducción del famoso reality show, que supo ocupar el centro del rating, en los últimas ediciones.

En Telefé por 5 años más

“Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por 5 años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”, amplió Santi, dejando en claro como planea no solo su presente sino también su futuro laboral en el canal de las 3 pelotas.

CUÁNDO ARRANCA EL NUEVO GRAN HERMANO

“Por el momento haré Gran Hermano Generación Dorada (la versión del reality show que incluirá participantes famosos o, por lo menos, ya conocidos) que lo vamos a anunciar el mismo día del Martín Fierro. En 15 días le ponemos fecha a GH”, adelantó Santiago. Aunque, se sabe, el desembarco de la nueva edición en el pantalla chica será para fin de año o, más tardar, comienzos del próximo 2026.

“Siempre se renueva, los clásicos van a seguir, pero algún nombre no va a aparecer. Eugenia y Tato van a estar", dijo Del Moro, sobre los ex "hermanitos" que serán parte de esta nueva temporada. “Una parte de la casa van a ser famosos y otras no, así que la gente ya se está anotando. Hay que darle como una vuelta de tuerca", reconoció el presentador, considerando que el último GH no fue el mejor, en términos de audiencia.

"Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, reconoció, Santiago, sobre su injerencia en la toma de decisiones sobre el contenido del programa.