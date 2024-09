Las románticas fotos de La Joaqui y Luck Ra en Brasil

720 (1).webp

La cantante no solo aceptó la propuesta, sino que en redes sociales compartió varias imágenes y contó que está viviendo un momento muy feliz de su vida con esta nueva relación, después de haber tenido romances de los que salió muy herida. "Siendo feliz", aseguró.

También se ve una foto hacia una habitación decorada con globos transparentes y con forma de corazón, junto con unas rosas blancas esparcidas por la cama y un sillón. Y más adelante, como destacada, la foto de un beso playero entre ambos: ella luciendo una bikini blanca y él, apenas con una malla negra.

En una reciente entrevista en Luzu, La Joaqui abordó varios temas, cómo con el paso de los años algunas de sus amistades más cercanas se desvanecieron sin que haya habido un conflicto, sino simplemente por la divergencia de intereses.

“Hoy me pasó que me vi con una chica que conozco hace muchos años, con la que me dejé de hablar”, comenzó diciendo la Joaqui. Y agregó: “Pero no me dejé de hablar porque pasó nada ni porque me peleé, sino porque tal vez a ella le gusta la electrónica y a mí no, y no teníamos cosas en común”.

“Inconscientemente empezás a recurrir a las personas que comparten las mismas actividades. Creo que sobre todo a esta edad”, manifestó. “Tengo el ascendente en jubilada”, bromeó la artista aunque reconoció que disfruta de invertir su tiempo y energía en aquellos vínculos que verdaderamente enriquecen su vida.