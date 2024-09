"Les presento a Olivia": el Kun Agüero compartió las primeras fotos de su hija

El Kun publicó ese mensaje junto a una dulce postal de la mano de su beba entrelazada con la suya y de su mamá luego de llegar al mundo.

“Les presento a Olivia”, escribió ahora el Kun, junto a un emoji de un corazón rojo y otro de una carita enamorada como epígrafe de dos imágenes. En una foto, tiene a su hija a upa, mientras le sostiene el chupete. Y en la otra hay un primer plano de la niña con el sol dándole en la mitad de la cara, como resaltando sus facciones.

Como era de prever, el posteo causó furor y cosechó miles de likes y comentarios con muy buena onda.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Leonel Aguero (@kunaguero)

El Kun Agüero apunta a Colapinto para el equipo Sauber

Por otro lado, Agüero sorprendió al mundo del automovilismo con una declaración que podría influir en el futuro del piloto argentino Franco Colapinto.

Durante un streaming, el Kun sugirió que Colapinto podría encontrar un lugar en la escudería Sauber, patrocinada por Stake, gracias a su conexión con el CEO de la compañía, Ed Craven: “Le voy a decir a Eddie: ´Escuchame, conectame con Colapinto´. A ver cómo queda ese cochecito verde con él”.

Agüero se refirió al potencial fichaje del joven piloto por el equipo Sauber, que pronto pasará a ser Audi. La relación de Agüero con Stake, patrocinador oficial del equipo y plataforma donde realiza sus transmisiones el delantero retirado, hace que esta posibilidad no suene descabellada.

Colapinto, que el fin de semana rompió una racha de 42 años sin puntos para un piloto argentino en Fórmula 1, se encuentra sin un asiento asegurado para 2025 tras la confirmación de que Williams contará con Carlos Sainz y Alex Albon, antes de que el argentino ingrese como reemplazo en la escudería para las nueve carreras restantes.

Sin embargo, con la ayuda de Agüero y las negociaciones de Williams con Audi, el pilarense podría encontrar su lugar en el equipo Sauber. Anteriormente, el jefe del equipo británico Williams, James Volwes, había confirmado que buscarán un acuerdo con Audi para que Colapinto tenga un lugar en la Fórmula 1 el próximo año.

"Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que sólo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí", declaró Volwes.

La idea de Williams es compartir al piloto con Sauber, aunque en la Fórmula 1 no sea visto con buenos ojos este mecanismo entre escuderías. Sobre esto, Volwes afirmó: "No voy a entrar en acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio".