Laurita Fernández abrió la temporada de Sugar con un pequeño blooper

Anoche con la familia en el estreno de Sugar en Mardel. Genios todos!! @holasoylaurita te quiero, te admiro y te banco fuerte. Tenes talento para ser quien quieras ser. Será sin dudas una gran temporada. ❤️ @juanittinelli1 @totooteroo @juanoterook @yankelevichg