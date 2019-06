Ayer Los Angeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Laurita, quien no ocultó su malestar luego de que se reflotara el viejo escándalo con sus exnovios. "¿Qué decirte? No lo vi, por supuesto me enteré después. No me interesó tampoco ponerme a ver absolutamente nada. Imaginate que hoy estoy en otra etapa de mi vida, no tiene absolutamente nada que ver", aseguró Fernández, quien hoy sale con Cabré.

"Si en su momento me guardé y no dije un montón de cosas, menos lo voy a hacer ahora. Así que no tengo nada para decir", agregó.

Y cuando le preguntaron qué le molestó de lo que pasó al aire dijo: "No, cosas que me guardo y me las reservo. No por eso las dejo de decir. Hay formas o cosas con las que no coincido".