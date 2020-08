Laurita Fernández enojada: "A los hombres nunca los cuestionan"

"¿Qué onda Tinelli? ¿Te estás reconciliando con Guillermina Valdés o harás caso a los que dicen que estás con Laurita Fernández? Es lo que dicen che, esa maldad", disparó durante el último Intrusos, quien en la actualidad se encarga de ponerle picante a las tardes de America.

Notoriamente fastidiada, la muchacha apeló a sus cuentas personales para contraatacar. "No puedo creer el nivel de Machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas", escribió Fernández.

El tema continuó durante el fin de semana, pero Laurita prefirió minimizarlo sumando cambio de look y fotos sonrientes, mientras algunas famosas salían a respaldarla.

Ya el pasado viernes, tanto Jorge Rial como el propio Lussich se lamentaron por sufrir un apercibimiento del INADI por estigmatizar a las mujeres con el apelativo de "viejas", sección que se distinguió entre los escandalones que suele presentar el panelista del 2020, en el tramo de distensión del ciclo.

Habrá que ver si el tema hoy será retomado. O si, como algunos especularon, el propio Tinelli decide manifestarse al respecto. Con todo, la conflictividad parece encausar las aguas del prime time: el viernes por primera vez, tras un debut irregular, el Cantando logró colarse entre los cinco programas más vistos de la televisión actual. ¿Se mantendrá?