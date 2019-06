"La fuente es muy confiable", aclaró el periodista. Y agregó: "El embarazo es muy reciente". Enseguida todos fueron a buscar la palabra de los supuestos protagonistas, pero antes de que pudieran encontrarlos fue, tres días después, la propia Laurita quien alimentó esa versión de que se encontraría en la dulce espera con un enigmático tuit. "Tengo una reeeee linda noticia para contarlessss", escribió la actriz.

Enseguida todos empezaron a apuntar a aquella primera noticia como la gran confirmación de la llegada del primer hijo con Nico Cabré pero rápidamente, Ángel de Brito dio a conocer que la buena noticia que tenía la bailarina para contar era del ámbito laboral. En El diario de Mariana, Laurita habló de su misterioso tuit. "Salí de una reunión que tiene que ver con algo laboral, no es nada personal. Es algo que me pone contenta", aseguró, sin dar más detalles.

Lo cierto es que la prensa la fue a buscar nuevamente a Laurita y sobre todo para consultarla por ese tuit que había generado tanto revuelo. Pero la actriz y bailarina se mantuvo firme en que en realidad lo que quiso hacer fue generar expectativa en lo laboral y muy alejada de ese notición.

"Me preguntaron si tenía que ver con lo que había salido sobre que estaba embarazada. No, no pondría una cosa así de esa manera", señaló. Pero la cosa no quedó ahí, porque la prensa enseguida la cercó para preguntarle sobre la posibilidad de que ambos decidieran buscar un hijo y ahí ella dejó la puerta abierta a una eventual maternidad, aunque también aclaró que para eso habría que esperar un tiempo más: "¿Están buscando (un hijo)?’, le preguntó el cronista.

"Por el momento, no. Se están tomando los cuidados necesarios. Uno nunca sabe cuándo será el momento. Siento que no será en el corto plazo, tengo ganas de hacer otras cosas antes. Todo se va a ir dando a su tiempo", manifestó. Habrá que esperar entonces...

ADEMÁS:

Fabián Doman y María Laura de Lillo celebraron su unión civil

Raúl Taibo habló sobre la prueba de ADN: "No hay posibilidad que dé positivo"