"Me puse un local de bronceado. Hace algunos meses estaba desesperanzada y me dio ganas de generar trabajo, de tener algo que me despeje la cabeza del arte, la tele, ocuparme y aprender nuevas cosas. Aprender de números, de stock", reveló la rubia.

Tras asesorarse se lanzó a la pileta en Villa Urquiza. " ‘Me contacté con gente que sabe, lo puse y no paro de pagar. Te ponen en una carpa, si querés desnudo o si querés en ropa interior y elegís la intensidad del bronceado. Es como si te pintaran. Después te secás y te vas", informó quien enseguida se explayó, acerca de sus dificultades.

"Los impuestos me matan. Igual estoy chocha porque puse a dos amigas que están laburando ahí y les viene rebien el trabajo, pero realmente es difícil. A fin de mes el contador me dice todo lo que hay que abonar y es impresionante", admitió.

