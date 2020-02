Laurita Fernández: "Todavía no es el momento de ser mamá"

Sin embargo la protagonista de "Departamento de soltero" explicó que aún no es el momento para encarar la búsqueda de un hijo. "Hay cierta presión del periodismo de que me embarace o de que me case; entiendo que es parte de estar en el ambiente, y entiendo que se empieza a hacer más grande. Me ha pasado de que mis amigas o mi vieja me pregunten qué onda creyendo en lo que ven en los medios", aseguró.

"A mí me gusta disfrutar nuestros momentos solos y el romance. Hablamos de los proyectos y demás también", añadió y resaltó que "trabajo mucho con mi cuerpo y siento que todavía no es el momento de tomarme un año para ser mamá".

Al mismo tiempo que sentenció -en diálogo con Agarrate Catalina- que "en todas las funciones me vuelvo a enamorar un poco más (de Cabré), verlo me da un momento de admiración enorme".