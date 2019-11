En la gala de este martes, cuatro parejas se batieron a duelo de jive y Cinthia Fernández fue salvada por el jurado, en tanto que Charlotte Caniggia recibió el favor del público en la votación telefónica.

Marcelo arrancó el programa junto a las seis parejas que el lunes no llegaron a conocer el voto secreto de Pampita más Cinthia Fernández-Martín Baclini y Charlotte Caniggia-Agustín Reyero, que ya habían quedado sentenciados al duelo.

A medida que fueron completándose los puntajes, confirmaron su continuidad en el Súper Bailando: Flor de la V y Gabo Usandivaras –quienes harán temporada de teatro juntos y están pensando en sumar a Charlotte como vedette–, Federico Bal –que confesó que sigue pensando en su ex, Bianca Iovenitti, con quien le gustaría “volver a conectar”, a pesar de que en las próximas horas llegará al país su nueva “amiga”, la uruguaya Melina Carballo– y Soledad Bayona, Nico Occhiato –quien desmintió un romance con Stefi Roitman– y Flor Jazmín Peña, y Karina “La Princesita” y Emiliano Buitrago (18 + 9 = 27).

En cambio, no lograron el puntaje mínimo (27 puntos) y se sumaron a Fernández- Baclini y Caniggia- Reyero en el duelo: Lola Latorre y Facundo Insúa, y Sofía Morandi y Nicolás Merlín.

Luego de las cuatro coreografías, los participantes compartieron sus sensaciones. “Me sorprendió estar en el duelo porque dimos algo que daba para un poco más”, contó Sofi. “En el primer baile me afectó la separación de mis padres y una pelea que tuve con mi novio”, reveló Charlotte. “En un momento pensé que Martín se había equivocado a propósito para no bailar más conmigo”, reconoció Cinthia, quien se mostró muy emocionada y cercana a su compañero. “Hoy no me sentía tan preparada como el día de la gala”, se sinceró Lola.

Marcelo decidió que entre el jurado y el BAR se pusieran de acuerdo para elegir a la pareja salvada, que luego de una deliberación en conjunto resultó ser la de Cinthia y Martín, quienes recibieron la noticia con lágrimas.