La primicia la arrojó ayer en su programa de radio CNN, El Espectador, Ángel De Brito y tras tirar la bomba no dio muchas precisiones al respecto. En la tira, cuando la pareja fue convocada por el productor Adrián Suar, ambos pidieron que en la ficción sus respectivos personajes fueran por caminos paralelos. El Chueco accedió y les dio a cada uno un papel para lucirse, el galán por primera vez se puso en la piel de un villano (Torcuato Ferreira) y ella conservó el papel de heroína angelical (Raquel, La Polaca) que siempre la caracterizó en las ficciones.

Lo que nadie esperaba era que en la tercera ocasión que trabajaran juntos (se conocieron en la película El Hilo Rojo en 2016 y un año después los dos volvieron a la pantalla grande con Los Padecientes), fueran a terminar rompiendo. En Argentina, Tierra de Amor y Venganza fue un éxito en lo laboral, pero terminó siendo la timba del amor en la pareja.

La aparición de una joven actriz española que graba con Vicuña en Chile, pudo haber precipitado todo. Se trata de Elena Rivera. Con ella Vicuña graba para la televisión del país del galán la ficción Inés del Alma Mía, una historia basada en el libro de la escritora Isabel Allende. Rivera posteó en las redes sociales una foto de Vicuña en pose de modelo y escribió: "Sex Bomb", acompañando el posteo con la música homónima de Tom Jones. Además, decoró la foto con emojis de corazones.

En medio de la crisis de pareja con la China Suárez, esa supuesta "intromisión" cayó como un balde agua fría. Ninguno de los dos salió al cruce del posteo hablando de Rivera como tercera en discordia. Pero desde entonces no se los ve juntos.

Días atrás, el mismo Vicuña reconoció existencia de diferencias con la madre de su hija Magnolia. Y si bien no ahondó en detalles, confesó que ventilar su privada le produce pudor.

En la cronología de los hechos, tras admitir la crisis, la China posteó un mensaje cifrado: "Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme".