"Me comí los mocos", dijo Yanina explicando que tuvo miedo frente a su encuentro con el marido de Araceli. Ella contó el mal momento que vivió con Fabián Mazzei en un supermercado diciendo: "Me increpó; la pasé horrible".

Durante el programa de ayer de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre sorprendió al relatar la tensa escena que vivió este fin de semana con Fabián Mazzei en el estacionamiento de un supermercado de la zona de Pilar. "La verdad la pasé horrible", comenzó la panelista, sobre un encuentro casual con el actor, en medio del conflicto judicial entre Adrián Suar y Araceli González.

"Estoy saliendo con el carrito y alguien me toca la espalda. Me encara él y me comí los mocos. No me salió la Yanina Latorre. Me asusté. No hablé mal de ella. Lo que le molestó fue que dije que, para mí, ella vuelve a la carga con todo lo económico porque está sin trabajo y necesita dinero. Es una opinión. Si ella se pone a dar notas, yo puedo opinar", justificó Latorre, quien estaba acompañada por su esposo, Diego Latorre.

"La primera frase, que me asustó, fue cuando me dijo “¿Cuánto te paga Suar para arruinar a Araceli?” ¡No me pagan nada, ojalá, si alguien me quiere dar algo...!", se permitió bromear la panelista. "Él empezó a increparme, me empecé a ir para atrás y la verdad me comí los mocos", agregó sobre la actitud de la pareja de Araceli.

Además, Yanina contó que, mientras la increpaba, Mazzei le recordó la polémica con Natacha Jaitt. "Cuando él te metió los cuernos -perdoname, Diego- Araceli te defendió", reprodujo la panelista la frase del actor. "Habló barbaridades de Facundo Arana (con quien Araceli tuvo una fuerte polémica durante la obra Los puentes de Madison) y de Luciano Castro (excompañero en la tira de Polka Los ricos no piden permiso)", completó Yanina.

Sobre el final, Ángel de Brito reiteró su invitación a Araceli González y a Fabián Mazzei para ir al estudio de LAM, brindar un móvil o hacer una entrevista telefónica para que den su versión de los hechos.