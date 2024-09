Lejos del medio, Ayelén Paleo contó detalles de su nueva vida

“En este momento estoy enfocando mi carrera hacia el mundo del real estate. Me apasiona ayudar a las personas a encontrar el lugar perfecto para vivir o invertir. Es un área dinámica y en constante crecimiento, y me motiva mucho poder ser parte de eso. Cada día aprendo algo nuevo, disfruto mucho viendo cómo las ideas y sueños se convierten en realidad”, contó Paleo.

En diálogo con La Nación, la influencer reveló que “no dejé la danza. ¡No! Tengo mi propia escuela de baile, hace muchos años ya. La danza es una de mis grandes pasiones, y a través de la escuela pude compartirla con mucha gente. Es un espacio donde las personas pueden expresarse, aprender y disfrutar del arte del baile. Me encanta poder combinar mis dos pasiones: el real estate y la danza”.

f768x1-1341266_1341393_5050.jpg

Y agregó: “Antes de este cambio tan radical, me dedicaba a ser entrenadora online y presencial de gimnasia, ya que soy personal trainer certificada. Aunque me fue bien y logré muchos contactos a raíz de eso, sentía que no me llenaba completamente. Era un trabajo muy rutinario, y a veces sentía que tenía que vivir de mi cuerpo para dar el ejemplo, lo cual no era lo que realmente me apasionaba. Gracias a esos contactos, se me abrió la mente para empezar de cero en el mundo del real estate”.

Por otro lado, señaló que “ahora, me encanta poder conectar con las personas, que confíen en nosotros, y ayudarlas a encontrar lo que realmente necesitan. Por supuesto, sin la ayuda de mi hermano, nada de esto sería posible, ya que me apoyó desde el día cero. A mí me gusta vivir tranquila, ya no me engancho en ninguna...”.

“Suena poco humilde, pero cuando me ven en mi nuevo rol me felicitan. Me considero buena en el servicio de asesoramiento y en guiar a las personas durante el proceso de elección de lo que buscan. Disfruto ayudando a encontrar las mejores opciones y asegurarme de que cada decisión sea la adecuada para cada persona”, finalizó Ayelén.