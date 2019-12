La ex pareja de Diego Maradona confió que, luego de muchos años dedicada a su pequeño, comenzó a rehacer su vida y contó que está nuevamente en pareja. "Yo pude rehacer mi vida, ahora estoy más liberada y enfocada como mujer", afirmó Ojeda, y agregó: "Estoy muy bien, estoy con alguien, lo quiero preservar". No dar mayores detalles de su romance, a pesar de que se mostraron fotos de ella junto a su pareja, el abogado Mario Baudry. El hombre, de bajo perfil, es especialista en finanzas públicas y derecho tributario.

ADEMÁS:

Ojeda además negó una reconciliación con Maradona, mientras convivieron en México: "Para nada, yo estaba enfocada en el tratamiento, no teníamos mucho contacto. Solo a la noche cuando cenábamos, cada uno con su vida. Acá se decían un montón de cosas... Diego tiene un carácter muy especial y su hijo tiene su misma impronta, y yo estoy acostumbrada a vivir solo con Dieguito. Es un tema la convivencia, él está acostumbrado a estar con mucha gente". El novio de Verónica además de ser especialista en leyes, es escribano, especialista en Finanzas Públicas y Derecho Tributario. El hombre es conocido por ser el ex cuñado de Marcelo Balcedo, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) detenido en Punta del Este en enero de 2018.

Esta es la primera vez que Diego no hizo nada con la aparición pública de Ojeda. Ella negó cualquier hecho de violencia física en México, habló de una muy buena relación con el abogado de Diego y a las únicas que les dedicó algunos dardos fue a las hijas del Diez, Dalma y Gianinna, a quienes no les perdona que no conozcan a Dieguito.