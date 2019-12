El rapero estadounidense Juice Wrld, conocido por sus sencillos "Robbery" y "Lucid Dreams", falleció ayer por la mañana a los 21 años tras bajar de un avión y sufrir convulsiones en el aeropuerto Midway, de Chicago, informó el sitio TMZ.

El músico fue trasladado al hospital cuando aún estaba consciente, pero fue declarado muerto en el centro médico poco después.

El vuelo de Juice, cuyo nombre real era Jarad Anthony Higgins, aterrizó la mañana de ayer procedente de California y, según fuentes policiales, cuando los paramédicos llegaron para atenderlo, Juice estaba sangrando por la boca; de momento se desconoce la causa del fallecimiento.

ADEMÁS:

El primer gran éxito del rapero, que había cumplido 21 años esta semana, llegó en el verano del 2018 con "Lucid Dreams", que ocupó la segunda posición en las listas del año pasado y otra de sus canciones, "All Girls Are the Same", también se convirtió en un gran éxito, en cuyo remix colaboró el artista Lil Yachty.

Según se informa, el nombre artístico del rapero se inspiró en el personaje del actor Tupac Shakur en la película "Respirando violencia", sobre jóvenes marginales, dirigida por Ernest R. Dickerson en 1992.

En marzo de este año salió a la luz su segundo álbum, Death Race for Love que le valió en mayo el premio al Mejor Artista Revelación. Seguramente a lo largo de la sermana se darán a conocer las causas de su deceso.