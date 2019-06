Leonardo Sabaraglia contó cómo fue el día en que casi se va a las manos con Adrián Suar

El actor que encabezó una de las escenas más dramáticas en Relatos Salvajes donde muere en una pelea de dos conductores de autos que se cruzan en la ruta, dijo que suele enojarse mucho cuando maneja.

ADEMÁS:

"Me estaba acordando una anécdota con amigos en común, Adrián Suar, Diego Torres, que estábamos haciendo una obra que se llamaba Pájaros in the Night. Había un día que había venido Alejandro Romay a vernos. Romay era como Gardel mirándonos. Todos empezaron a hacer una obra diferente. Como la morisqueta y yo empecé a calentarme. Les dije que actúen, de verdad, y nos encontramos en un momento con Suar y nos empezamos a agarrar a trompadas atrás. Que te lo cuente Adrián, eras el boxitracio, me decía", relató.