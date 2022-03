Lizy Tagliani habló sobre su ex: "Es un manipulador"

"Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así", explicó Leo quien agregó: "Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”.

Frente a esto la conductora hizo una llamativa publicación en sus historias de Instagram donde habló de manipuladores emocionales y todo indicaría que se refería a su ex. "Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad", apuntó.

020ecaea-c1a7-4c70-9892-04ea059ff93f.webp El posteo que realizó Lizy Tagliani tras las declaraciones de Leo Alturria, su ex

Recordemos que hace unos meses, cuando se conoció la separación, Leo tenía un discurso muy distinto al de ahora. En ese entonces publicó: “Nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo, por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”

¿Qué habrá pasado para que las cosas cambien tan rápida y abruptamente?