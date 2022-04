Lizy Tagliani sigue usando el anillo de compromiso que le dio su ex

Si bien la conductora intentó dejar afuera de los medios su separación con Alturria, en las últimas semanas surgieron varios rumores de lo que había sucedido y él mismo habló en programas de televisión.

En este contexto mediático, Lizy sorprendió al mostrarse con el anillo de compromiso. "Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló...", reveló de manera muy sincera la humorista.

"El primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba”, continuó contando.

“Revolví el departamento, la casa, el teatro, todo. Y un día siento que mi mamá me dice: ‘Está abajo de tal lugar’ y fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él”, explicó.

Lizy contó públicamente su sufrimiento por haber terminado con la relación y pese a todo lo que se habló en los últimos días, en relación a la actual novia de Leo Alturria, la conductora no evitó hablar del tema y sin problemas respondió la gran pregunta sobre el anillo de compromiso.