El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y según explicó Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films, responsable del trabajo, “este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad" ya que García es "la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida. Es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.