Una nueva producción de Netflix, dedicada al artista que cambió música argentina, a través de una realización en donde el mismo Charly contará su historia.
Charly García y su trayectoria artística, como así también su convulsionada vida, llegan a Netflix a través de un documental que da cuenta de una obra que atraviesa generaciones y que trascendió los escenarios hasta convertirse en parte de la identidad del país. El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable.
El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y según explicó Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films, responsable del trabajo, “este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad" ya que García es "la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida. Es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.
Por su parte, el director Alejandro Hartmann agregó “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. Su música se escucha una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.
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