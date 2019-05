En su juventud, Bruce Lee trabajó como co protagonista de la serie El Avispón Verde (The Green Hornet), en la que personificaba a Kato, y que duró dos temporadas. Al finalizar, Lee trabó amistad con uno de los productores, con quien ideó una historia que finalmente llegó a la pantalla como la serie Kung Fu (1972-1975), y que a pesar de su éxito no respectaba en nada el concepto original.

ADEMÁS:

Más de cuarenta años después del final de esa serie, llega Warrior, que también transcurre en la segunda mitad del siglo XIX y sigue a un fantástico artista marcial llamado Ah Sahm (Andrew Koji) que emigra de China a San Francisco en busca de un viejo afecto.

Después de demostrar su valor como luchador, Ah Sahm se convierte en un sicario del tong Hope Wei, uno de los más poderosos clanes criminales de la ciudad, que se encuentra en medio de las Guerras Tong que tuvieron lugar en esa ciudad.

La serie fue creada y producida por Jonathan Tropper de Tropper Ink Productions, y por Justin Lin para Perfect Storm Entertainment, con la producción ejecutiva de Shannon Lee, la hija superviviente del astro, para Bruce Lee Entertainment.