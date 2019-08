Como se viene rumoreando tras la publicación de un fotograma que muestra al protagonista merodeando por las calles neoyorquinas en 1975, se confirma que Loki (2021) será un show en el que se visitarán distintas épocas. Por supuesto que el hermano de Thor no tendrá las mejores intenciones en cada uno de sus viajes en el tiempo y se dedicará a cambiar la Historia.

Según algunos rumores que ha compartió el sitio especializado MCU Cosmic a partir de algunas frases que habían surgido desde la producción, la serie seguirá la versión del Príncipe del Engaño que logró sortear a Iron Man y el Capitán América para apoderarse del Teseracto en el desenlace de la Fase 3. Así que, además de sus artes para el engaño, el asgardiano contará con la poderosa Gema del Espacio.

El rodaje de los primeros seis episodios está programado para principios de 2020, mientras que su estreno aún no tiene una fecha designada. Para cuando se estrene en Disney Plus, ya estarán lanzados otros títulos que explorarán realidades alternativas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021).

