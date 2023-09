Lola Latorre sufrió un serio accidente automovilístico

“La chocó una moto que venía muy fuerte. Lola está muy asustada, está yendo Diego (Latorre) a verla, porque no para de llorar, está con un ataque de nervios”, dijo Yanina a Intrusos.

Afortunadamente, la joven de 22 años se encuentra en buen estado de salud. Sólo habría sufrido un golpe en la rodilla. “Ella sufrió un golpe en la rodilla. Estaba muy asustada. En una crisis de nervios. Solo pudo llamar a su mamá. Su papá está yendo para allá en este momento”, detalló el periodista Pablo Layus.

“También han convocado a la policía. El hombre de la moto también está en el lugar, no sé en qué condiciones. En una moto tiene más riesgos. Yanina me dijo que está muy asustada”, agregó el panelista de Intrusos. Además, informaron que Lola fue acompañada por su padre a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente antes de regresar a su domicilio.

La pelea entre Yanina Latorre y Alex Caniggia

Lola Latorre debutó en Bailando 2023 y, aunque fue muy elogiada su performance, Alex Caniggia optó por criticarla en redes sociales, aunque no se enfocó en su baile, sino que adjetivó de manera despectiva a los padres de la modelo e influencer. "Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial", escribió en sus redes el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Pero la panelista más picante de LAM no se iba a quedar callada: "Avisenle a este mal educado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio".

Alex siguió agrediendo: "El padre se la come toda y no dice nada. La madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada. Ahora la hija se hace que baila y la pobre está enyesada. Y de tanto pegarle a los Tower me queda la ver... acalambrada".

Y Yanina una vez más le contestó: "Las adicciones de los padres tienen secuelas graves en sus hijos. Quedan tarados como este parásito".