Lollapalooza: Miley Cyrus brilló en la jornada inicial

La referente del pop tuvo además un momento entre sus éxitos para expresar sus sensaciones debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Me rompe el corazón lo que esta pasando. Hay gente que no está de acuerdo con lo que sentimos, pero hay una manera de buscar la paz y el amor”, dijo la estadounidense cuando le tocó el turno a su hit "Nothing Breaks Like A Heart”.

Embed El regreso de @MileyCyrus a #LollaAr llenó de emoción a todos en el escenario @FlowContenidos pic.twitter.com/OdAd3oiPjo — Lollapalooza AR (@lollapaloozaar) March 19, 2022

La cantante pasó durante su show por diferentes canciones de su primera época como las de su último disco Plastic Hearts.

El festival cuenta con cinco escenarios y más de cien bandas de todo el mundo tocando en vivo durante los tres días de duración del festival.

Este sábado se presentarán entre los más representantivos: The Strokes, Doja Cat y Machine Gun Kelly.

Mañana, finalizará el Lollapalooza con Foo Fighters y Martin Garrix.