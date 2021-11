Longobardi anunció que tras 21 años deja su programa de radio

Tras semanas de rumores, sobre todo ante su ausencia en el estudio -donde lo estaba reemplazando Willy Kohan- Longobardi confirmó que decidió alejarse a pesar de estar haciendo un éxito.

"He decidido retirarme de la conducción de 'Cada mañana'", comenzó y dijo "He trabajado en varios medios y siempre me han echado, pero esta vez vuelta me echo yo". "Mi hijo Franco me mandó la última canción de Coldplay que dice que las cosas hay que dejarlas ir", en referencia al tema "Let Somebody God" que la banda hizo junto a Selena Gómez.

"Es la primera vez en tantos años que me toca hablar en serio de mí" prosiguió e indicó que "desde 2013, radio Mitre me ha confiado el horario más valioso de su programación y creo que he cumplido mi trabajo de una manera apropiada", dijo y agregó: "En un país donde nada termina bien, estoy pensando que algo tiene que terminar bien".

Longobardi avanzó sobre la idea de saber manejar el éxito y en ese sentido expresó: "Uno debe saber ponerse un límite, no debe obnubilarse, creerse o empalagarse. El éxito no es alto eterno, es maravilloso, pero muy peligroso porque es como un demonio. Te engaña, a veces está camuflado".

"Lo vengo pensando desde los últimos dos años pero nunca se los dije", confió a sus compañeros y audiencia. "Dejo que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar y muy traumática producto de cuestionamientos personales muy profundos", admitió el ganador del premio Martín Fierro de Oro precisamente por "Cada mañana".

El comunicador -que en 2017 recibió el Premio Konex de Platino al Periodismo y la Comunicación- agradeció a la radio, a sus autoridades y a los compañeros en el dial mencionándolos a cada uno de ellos como a "los Leuco", "los Wiñazki", o a Pablo Rossi pero omitió deliberadamente a Jorge Lanata, con quien durante muchos años realizó "el pase" entre ambos programas, pero con quien tuvo roces evidentes al aire por el tema del horario en los últimos tiempos.

La única mención a Lanata fue -precisamente- cuando dijo que si seguía hablando se iba a extender más allá de las 10 y "Jorge se va a enojar".

Longobardi-radio-1.jpg Marcelo Longobardi se emocionó en varios pasajes de su mensaje de despedida de la radio. Archivo.

Ya fuera de lo que fue una carta preparada, Longobardi comenzó un ida y vuelta con su equipo quien le recordó que fueron "5406 mañanas" en las que estuvo se metió en la cada de las personas. Acto seguido le dedicó unas palabras especiales a cada uno por los que dijo sentir "cariño y admiración":

"Leandro (Buonsante) fue un peludo de regalo, el mejor regalo que me hizo mi amigo Nelson Castro".

"Alberto (Cormillot) es mi compañero de aventuras frustradas, la última por el nacimiento de su hijo Emilio".

"Willy es mi inseparable compañero y amigo de la vida y el trabajo. Siempre conectados, al igual que nuestras familias".

"Rolo (Villar) y María (Isabel Sánchez) son una sola cosa, son como dos personas inseparables. Ellos han conseguido que yo sea mejor profesional y persona; Rolo es el más profesional y talentoso que he conocido en la radio, y eso que trabajé con todos. Y María es como un sol".

"21 años de éxito es demasiado, uno tiene que saber desprenderse, asumir el desafío", añadió. "No es que dejo 'Cada mañana' porque tengo nuevos planes, es al revés, incluso en radio Mitre. El alcance de lo que viene lo desconozco", aclaró.

Confirmó que se comprometió a conducir un programa especial el 14 de noviembre (por las elecciones) y trascendió que hará sus clásicos editoriales, aunque aún no se sabe en qué horario ni qué días.

Lo único confirmado es que su enfrentamiento con Lanata fue decisivo en esta ida de Mitre. De hecho, el conductor de "Lanata sin filtro" hoy arrancó su envío sin hablar del asunto, riéndose con su equipo y poniendo al aire el tema de Luis Miguel "La Bikina" que en su letra dice: "Altanera, preciosa y orgullosa. No permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad. Pasa, camina y nos mira sin vernos jamás".